Італія

Аргентинець цього сезону демонструє фантастичний футбол.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував переговори з клубом щодо нового контракту. Цитує аргентинця Football Italia.

"Як сказав директор Маротта: "ми на правильному шляху", треба погодити деякі деталі, це непросто. Але в мене залишилося 2,5 роки за контрактом, тож поспішати нікуди. Я не турбуюсь з цього приводу", — заявив Лаутаро.

Раніше повідомлялося, що Лаутаро Мартінес увійшов в історію клубу, третій раз поспіль забивши 20+ голів протягом одного сезону.