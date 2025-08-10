Італія

Сезон починається, а гравець досі вагається

Бельгійський центральний захисник Аксель Вітсель цього літа поповнив ринок вільних агентів після завершення трирічної угоди з мадридським Атлетіко.

36-річний виконавець тепер намагається знайти собі клуб для продовження виступів і має при цьому чимало пропозицій — від Реала Сосьєдад і аж до льєзького Стандарда, де починалась його тривала професійна кар’єра.

До переліку потенційних роботодавців бельгійця нещодавно додався й фріульський Удінезе, однак у "зебренят" є цілком конкретні вимоги щодо часу укладання угоди для футболіста.

Вівторок, 12 серпня — останній день, коли італійський клуб ще чекатиме відповідь від бельгійця на пропозицію підписати контракт до 2027 року.

Вітсель у минулому сезоні провів 22 матчі, забив один гол та віддав один гольовий пас.