Італія

Бергамаски таки досягли успіху в пошуках форварда.

Бергамаська Аталанта цьогорічного літнього трансферного вікна на тлі відходу італійського нападника Матео Ретегі та можливого продажу нігерійця Адемоли Лукмана зосередилась на пошуках нового форварда.

Від самого початку варіант із бразильським виконавцем лондонського Фулгема Родріго Мунізом був найбільш бажаним для італійського клубу, але після кількох раундів невдалих перемовин "Богиня" відступила.

Відступила заради того, щоб одразу ж перемкнути увагу на чорногорського нападника Лечче Ніколу Крстовича.

І коли "вовки" побачили пропозицію в 25 млн євро + 10 млн євро бонусів + 10% від наступного продажу за 25-річного виконавця, то більших аргументів для продажу їм було не потрібно.

Контракт підписано до 2030 року із зарплатнею в 1,7 млн євро + бонуси.

Крстович у минулому сезоні забив 12 голів та віддав п’ять асистів у 38 матчах.