Італія

Гравець уже був на пів дорозі до Наполі цього літа.

Американський центральний півзахисник Мілана Юнус Муса ще за ходом минулого сезону поставив під сумнів своє подальше перебування в клубі вже за два роки після трансферу з іспанської Валенсії за 21,2 млн євро.

І на початку літньої трансферної кампанії 22-річний виконавець дійсно був близьким до того, щоб залишити "россонері" та перебратись до Наполі.

Але щось у тих перемовинах пішло не так, і вже почався сезон італійського футболу, а Муса й досі є гравцем команди Массіміліано Аллегрі.

Можливо, ненадовго — бергамаська Аталанта напередодні запропонувала 25 млн євро за його перехід.

На рахунку американця п'ять асистів у 80 матчах за Мілан у всіх турнірах.