Італія

"Россонері" провели дуже слабку гру.

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі прокоментував домашню поразку від Кремонезе (1:2) в рамках 1-го туру італійської Серії А. Його слова наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Якщо проаналізувати гру, то ми багато били по воротах. Різницю робить характер. Голів можна було уникнути, але нам не вистачало агресії. На щастя, це тільки перша гра, і в нас є час, щоб над цим працювати.

Справа не в складі, просто зустрічаються непоступливі команди, особливо в італійському чемпіонаті. Кремонезе переміг, нічого не вкравши, вони просто провели хорошу гру. Ми ж зазнали поразки.

Перша гра завжди складна. У таких матчах не можна пропускати, але ми, на жаль, пропустили. Потрібно краще працювати над такими ситуаціями. Ми повинні відчувати, звідки йде небезпека, інакше будемо пропускати голи. Всі повинні нести відповідальність, тому що не можна отримувати у власні ворота два таких голи.

У негативних моментах потрібно бачити позитив. Ми повинні вміти грати "брудні" матчі", – сказав Аллегрі.

