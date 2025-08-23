Італія

Травми нігерійця даються взнаки.

Трансфер нападника леверкузенського Баєра Віктора Боніфейса, який ще вчора прилетів до Італії для підписання контракту з Міланом, може зірватися. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, після стандартного медогляду у 24-річного нігерійця виявлено проблеми з коліном. Через це форварда було направлено на поглиблене медичне обстеження для прийняття остаточного рішення щодо купівлі гравця Баєра.

Зазначимо, що у своїй першій професійній кар'єрі Боніфейс Боніфасе двічі переносив розрив хрестоподібних зв'язок виступаючи за норвезький Буде-Глімт. У січні 2024 року, граючи вже за "фармацевтів", у нападника були серйозні проблеми з привідними м'язами, а в листопаді того ж року через важку травму стегна він залишився поза грою на 12 матчів.

Віктор Боніфейс загалом провів за Баєр 61 матч, забив 32 голи та віддав 12 результативних передач. У складі "фармацевтів" нігерієць ставав чемпіоном Бундесліги та володарем Кубку Німеччини.