Англія

Нігерієць може переїхати до Лондону.

Вінгер італійського Мілана Самюель Чуквезе найближчим часом може стати гравцем лондонського Фулгема. Про це повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією джерела, "дачники" пропонують "россонері" оренду 26-річного гравця. Однак міланський клуб готовий розлучитися з нігерійцем тільки в тому випадку, якщо в орендній угоді буде передбачено обов'язковий викуп в кінці сезону-2025/26.

Зазначається, що Фулгем згоден переглянути умови орендної угоди і внести корективи, в результаті чого опція викупу після закінчення терміну оренди стане обов'язковою. Але поки невідомо, чи влаштують керівництво "россонері" і самого футболіста скоригована пропозиція лондонців.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Минулого сезону Самюель Чуквезе відіграв за Мілан 36 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Фулгем домовився з Шахтарем про трансфер Кевіна.