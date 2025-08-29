Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі оцінив імовірність переходу півзахисника Марселя Адрієна Рабьо до складу італійського клубу.

"Мені подобається Рабьо як гравець, ми маємо хороші стосунки, адже разом працювали у Ювентусі. Але останнім часом ми з ним не спілкувалися", — зазначив Аллегрі.

Нагадаємо, що після стартової поразки Марселя у Лізі 1 від Ренна (0:1) виник внутрішній конфлікт між Рабьо та Джонатаном Роу у роздягальні. Обох футболістів виставили на трансфер: Роу вже перейшов до Болоньї.

У минулому сезоні Адрієн Рабьо зіграв 31 матч, забив 10 голів та віддав 5 асистів.

Раніше з’явилася інформація, що 30-річний французький хавбек зацікавлений у переході до Мілана та готовий підписати контракт терміном на два роки.