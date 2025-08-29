Італія

Головний тренер россонері висловився про чутки щодо трансферу півзахисника Марселя.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі оцінив імовірність переходу півзахисника Марселя Адрієна Рабьо до складу італійського клубу.

"Мені подобається Рабьо як гравець, ми маємо хороші стосунки, адже разом працювали у Ювентусі. Але останнім часом ми з ним не спілкувалися", — зазначив Аллегрі.

Нагадаємо, що після стартової поразки Марселя у Лізі 1 від Ренна (0:1) виник внутрішній конфлікт між Рабьо та Джонатаном Роу у роздягальні. Обох футболістів виставили на трансфер: Роу вже перейшов до Болоньї.

У минулому сезоні Адрієн Рабьо зіграв 31 матч, забив 10 голів та віддав 5 асистів.

Раніше з’явилася інформація, що 30-річний французький хавбек зацікавлений у переході до Мілана та готовий підписати контракт терміном на два роки.