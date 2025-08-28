Італія

Можливий варіант оренди з обов’язковим викупом.

Алекс Хіменес, молодий захисник Мілана, може залишити клуб вже найближчим часом. Як повідомив журналіст Маттео Моретто, керівництво "росонері" готове розлучитися з 20-річним гравцем — або через повноцінний трансфер, або за схемою оренди з обов’язковим викупом.

На Хіменеса вже претендують три клуби: Комо та Рома з Серії А, а також Борнмут, який представляє Англійську Прем’єр-лігу.

У сезоні 2024/25 Хіменес провів 28 матчів за Мілан у всіх турнірах і відзначився двома асистами. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить 15 мільйонів євро.