Італія

Яшарі травмувався на тренуванні, попередньо — перелом малогомілкової кістки.

У таборі Мілана панує занепокоєння — як повідомляють італійські ЗМІ, Ардон Яшарі зазнав серйозного ушкодження на тренуванні. Попередньо йдеться про можливий перелом малогомілкової кістки. Якщо діагноз підтвердиться, 23-річного півзахисника очікує мінімум два місяці без футболу.

Нагадаємо, цього літа Мілан придбав швейцарця у Брюгге за 38 мільйонів євро, зробивши його одним із найдорожчих новачків клубу в міжсезоння.

У сезоні 2025/26 Яшарі вже встиг дебютувати у складі "россонері": вийшов на заміну у матчі Кубка Італії проти Барі (2:0), а також у грі Серії А з Кремонезе (1:2).