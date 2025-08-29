Англія

Алекс Хіменес може перейти на правах оренди з опцією викупу.

Фланговий захисник Мілана Алекс Хіменес привернув увагу англійського Борнмута, повідомляє журналіст Марк Макадам. Наразі "вишні" активно ведуть переговори з італійським клубом щодо трансферу 20-річного іспанця, плануючи взяти його в оренду з правом подальшого викупу. Залишилося лише три дні до закриття трансферного вікна, що додає інтриги до угоди.

Хіменес виступає за Мілан із 2024 року і провів 34 матчі у всіх турнірах, віддавши дві результативні передачі. Його трансферна вартість, за оцінками Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро, що робить його перспективним підсиленням для Борнмута.

Цей трансфер може стати важливим кроком для "вишень", які прагнуть зміцнити оборону.