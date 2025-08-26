Італія

Макс Аллегрі хоче підсилити центр поля французом з Марселя.

Мілан активізувався на трансферному ринку, ведучи переговори щодо підписання центрального півзахисника Марселя Адрієна Рабйо, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За його даними, останніми годинами клуб контактував із самим 30-річним французом, роблячи конкретні кроки для завершення угоди.

Потреба в підсиленні центральної лінії обумовлена бажанням головного тренера Массіміліано Аллегрі, який особисто рекомендував підписати Рабьо.

Нагадаємо, що після стартової поразки Марселя у Лізі 1 від Ренна (0:1) виник внутрішній конфлікт між Рабьо та Джонатаном Роу у роздягальні. Обох футболістів виставили на трансфер: Роу вже перейшов до Болоньї.

У минулому сезоні Адрієн Рабьо зіграв 31 матч, забив 10 голів та віддав 5 асистів.