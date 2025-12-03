Турецький захисник не повернеться до Європи найближчим часом, підписавши новий контракт із Аль-Ахлі.
Меріх Демірал, Getty Images
03 грудня 2025, 20:25
Центральний захисник збірної Туреччини Меріх Демірал офіційно підписав новий контракт з Аль-Ахлі.
Угода між 27-річним турком та клубом Саудівської Аравії розрахована до червня 2029 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Аль-Ахлі завчасно продовжив контракт, оскільки очікував інтересу з боку європейських команд. Попередня угода турецького захисника завершувалася у 2026 році, що могло б дозволити йому піти в статусі вільного агента.
Нагадаємо, Меріх Демірал переїхав до Саудівської Аравії у вересні 2023 року з Аталанти за 17 мільйонів євро. З того моменту він провів за Аль-Ахлі 81 матч, забив 3 голи та віддав 4 асисти.