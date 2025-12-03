Інше

Турецький захисник не повернеться до Європи найближчим часом, підписавши новий контракт із Аль-Ахлі.

Центральний захисник збірної Туреччини Меріх Демірал офіційно підписав новий контракт з Аль-Ахлі.

Угода між 27-річним турком та клубом Саудівської Аравії розрахована до червня 2029 року.

شجاعة لا تهدأ 💪🏽

صلابة لا تهتز ⚔



ديميرال مستمر مع الأهلي 💚

#ديميرال_2029 pic.twitter.com/NZNjeUctPS — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 3, 2025

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Аль-Ахлі завчасно продовжив контракт, оскільки очікував інтересу з боку європейських команд. Попередня угода турецького захисника завершувалася у 2026 році, що могло б дозволити йому піти в статусі вільного агента.

Нагадаємо, Меріх Демірал переїхав до Саудівської Аравії у вересні 2023 року з Аталанти за 17 мільйонів євро. З того моменту він провів за Аль-Ахлі 81 матч, забив 3 голи та віддав 4 асисти.