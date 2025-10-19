Італія

Незважаючи на зусилля, український нападник отримав невисокі бали від футбольних аналітиків.

Нападник Роми Артем Довбик вийшов на поле в матчі 7‑го туру Серії А проти Інтера (0:1) на 55‑й хвилині, замінивши Лоренцо Пеллегріні. За відведений час українець не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки, одержавши оцінки 6,1 від SofaScore та 5,9 від WhoScored.

За гру Довбик провів 11 дотиків до м’яча, 3 точні передачі з 4 (75 % точності). Нападаючий зробив 1 удар у площину воріт, ще 1 — повз, при xG 0,46. Він також втратив одну явну гольову нагоду, програв 2 єдиноборства, здійснив 4 втрати м’яча та 2 фоли.

Попри появу Довбика, Рома не змогла реалізувати перевагу у володінні та натиску — Інтер здобув перемогу за рахунок голу Бонні на 6‑й хвилині й очолив турнірну таблицю.