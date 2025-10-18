Українець міг грати у команді Аллегрі.
Артем Довбик, getty images
18 жовтня 2025, 12:25
Український нападник Роми Артем Довбик розповів, що влітку був близький до відходу з римського клубу. Його слова наводить ВЗБІРНА.
"Справді, Мілан був найближчим, тому все вирішилося за кілька годин до кінця трансферного вікна.
Звісно, було багато розмов із керівництвом Роми. Вони мені пояснили свою сторону, я прийняв її. Ми вирішили, що рухаємося далі, зараз перед нами новий сезон, і нам потрібно налаштуватися на нього.
В принципі, у команди зараз хороші результати, тому ми зараз більш сфокусовані на цьому і те, що було влітку – ми вже про це забули, зараз рухаємось тільки вперед", — сказав Довбик.
Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому сім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.