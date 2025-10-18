Італія

Українець міг грати у команді Аллегрі.

Український нападник Роми Артем Довбик розповів, що влітку був близький до відходу з римського клубу. Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Справді, Мілан був найближчим, тому все вирішилося за кілька годин до кінця трансферного вікна.

Звісно, ​​було багато розмов із керівництвом Роми. Вони мені пояснили свою сторону, я прийняв її. Ми вирішили, що рухаємося далі, зараз перед нами новий сезон, і нам потрібно налаштуватися на нього.

В принципі, у команди зараз хороші результати, тому ми зараз більш сфокусовані на цьому і те, що було влітку – ми вже про це забули, зараз рухаємось тільки вперед", — сказав Довбик.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому сім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.