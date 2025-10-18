Італія

Ранній гол Бонні вирішив долю матчу, Довбик мав два шанси врятувати Рому, але Зоммер був на висоті.

У п’ятницю, 18 жовтня, на Стадіо Олімпіко відбувся центральний матч 7-го туру Серії А – Рома приймала Інтер. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей – 0:1.

Єдиний гол у грі забив Анж-Йоан Бонні вже на 6-й хвилині після точної передачі Ніколо Барелли. Надалі Рома змогла вирівняти гру й неодноразово турбувала голкіпера Інтера Яна Зоммера. Свої шанси мали Дибала, Ермосо та Суле, але щоразу не вистачало точності або впевненості.

На 55-й хвилині на поле вийшов український нападник Артем Довбик і відразу додав агресії в атаці "вовків". На 59-й хвилині він міг зрівняти рахунок після подачі зі стандарту – удар головою був сильним, але м’яч пролетів трохи над поперечкою. Ще один шанс українець мав на 88-й хвилині – Довбик пробив у лівий кут, але Зоммер врятував Інтер блискучим сейвом.

Інтер грамотно оборонявся та діяв на контратаках, створивши низку нагод через Лаутаро, Дюмфріса та Бастоні, однак більше м’ячів у матчі не було.

Завдяки цій перемозі Інтер очолив турнірну таблицю Серії А — 15 очок після семи турів. У Роми така ж кількість балів, але через гірші додаткові показники команда наразі на третьому місці.

Рома — Інтер 0:1

Гол: Бонні 6

Рома: Свілар, Ермосо (Бальданці, 74), Манчіні, Ндіка (Жолковські, 56), Челік, Крістанте, М. Коне, Веслі, Суле (Е. Фергюсон, 80), Лоренцо Пеллегріні (Довбик, 55), Дібала (Бейлі, 74)

Інтер: Зоммер, Аканджі, Ачербі, А. Бастоні, Думфріз, Чалханоглу (Фраттезі, 62), Барелла (Зелінські, 82), Мхітарян, Дімарко (Августо, 82), Бонні (Сучич, 69), Лаутаро Мартінес (Ф. Еспозіто, 61)

Попередження: Ндіка, 40, Жолковські, 70, Ермосо, 73, Бальданці, 90+5 — Лаутаро Мартінес, 4, Мхітарян, 74, Сучич, 79