Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок із Азербайджаном став ювілейним одразу для двох гравців національної команди.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі збірної України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану.

Ця гра стала 50-ю для 26-річного українця у футболці національної команди.

На рахунку Віталія — 1 гол і 4 результативні передачі у складі "синьо-жовтих", тоді як дебют за головну команду країни датований 20 листопада 2018 року.

Також свій 40-й матч за збірну України проводить нападник Роми Артем Довбик. У його активі — 11 голів та 4 асисти.

Дебют 28-річного форварда за національну збірну стався 31 березня 2021 року.