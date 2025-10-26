Італія

Українець відіграв майже весь матч.

Грифони відзначилися на початку зустрічі: Мортен Торсбю забив на 7-й хвилині гри.

Після перерви господарі поля зрівняли рахунок — на 63-й хвилині захисник Дженоа Стефано Сабеллі переправив м’яч у власні ворота.

На останній хвилині основного часу після подачі з кутового Маріпан приніс туринцям перемогу.

Маліновський відіграв майже весь поєдинок — українця замінили на 87-й хвилині.

За гру Руслан отримав оцінку 6,8.

Торіно - Дженоа 2:1

Голи: Сабеллі (аг), 63, Маріпан, 90 - Торсбю, 7

Торіно: Палеарі — Тамез, Маріпан, Коко — Педерсен, Казадеї, Асллані (Нгонге, 60), Бірагі (Ісмайлі, 60) — Влашич (Лазаро, 60) — Сімеоне (Сапата, 83), Адамс (Гінейтіс, 73)

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Онана, 78), Естігор, Васкес, Еллертссон — Мазіні, Френдруп (Корне, 78) — Нортон-Каффі, Маліновський (Коломбо, 87), Торсбю — Ехатор (Екубан, 61)

Попередження: Казадеї, Влашич — Френдруп, Ехатор