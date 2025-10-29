Італія

Нігерієць відзначився голом у воротах "россонері".

Гравець Аталанти Адемола Лукман, який улітку намагався піти з клубу й навіть влаштував страйк, забив гол у матчі Серії А проти Мілана (1:1).

Гості вийшли вперед на 4-й хвилині завдяки удару Самуеле Річчі. Аталанта зрівняла на 35-й, коли Де Кетеларе і Пашалич розіграли м’яч, а Лукман, отримавши передачу на ближній кут, розвернувся й пробив під перекладину. Останній його гол припав на 12 травня проти Роми.

"Важливо бути доступним для команди, допомагати їй. Я ще не набрав форму, але досягну цього. Це крок уперед. Сподіваюся, в найближчих іграх ми здобудемо перемоги й піднімемося в таблиці", — цитує його DAZN.

Після гри Аталанта з 13 очками посідає 7-е місце, Мілан — 3-й із 18 очками.