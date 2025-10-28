Бергамці продовжили серію без поразок, зігравши внічию з россонері у дев'ятому турі чемпіонату Італії.
Аталанта - Мілан, getty images
28 жовтня 2025, 23:54
Аталанта продовжує дивувати стабільністю — бергамці залишаються єдиною командою Серії А, яка ще не зазнала поразок у поточному сезоні. У дев'ятому турі чемпіонату підопічні Івана Юрича вдома поділили очки з Міланом — 1:1.
Гості відкрили рахунок уже на четвертій хвилині: Річчі скористався плутаниною у штрафному майданчику Аталанти та вразив ворота повз голкіпера. Проте господарі швидко повернули контроль над грою. На 35-й хвилині Пашалич розпочав атаку, яка завершилася точним ударом Лукмана — 1:1.
Бергамці мали кілька шансів, щоб вирвати перемогу ще до перерви, але Мілан вистояв. У другому таймі команди обмінювалися моментами, проте рахунок залишився незмінним.
Після цього матчу Аталанта має у своєму активі 13 очок і займає сьому сходинку в турнірній таблиці. Мілан набрав 18 балів і ділить друге місце з Ромою Артема Довбика.
Аталанта — Мілан 1:1
Голи: Лукман, 35 - Річчі, 4
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Аханор (Джимсіті, 72) — Дзаппакоста, де Рон (Брешіаніні, 20), Едерсон, Бернасконі (Белланова, 71) — Пашалич (Муса, 82) — Де Кетеларе (Самарджич, 82), Лукман
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Річчі, Бартезагі — Хіменес (Лофтус-Чік, 62), Леау (Нкунку, 46)
Попередження: Хіменес, Модрич