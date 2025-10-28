Італія

Італійський фахівець очолить туринський клуб, а угоду буде автоматично продовжено у разі виходу команди до Ліги чемпіонів.

Серед альтернативних кандидатів на пост головного тренера також називали Раффаеле Палладіно та Роберто МанчініЛучано Спаллетті досяг домовленості з Ювентусом щодо свого призначення на посаду головного тренера. Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, сторони узгодили умови контракту, розрахованого до літа 2026 року.

Угода містить опцію автоматичного продовження ще на один сезон у випадку, якщо команда за підсумками чемпіонату проб’ється до Ліги чемпіонів.

Підписання контракту заплановане на середу вранці, а офіційна презентація нового тренера Ювентуса відбудеться у четвер.

