Італія

Серб вдячний хорвату.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович висловився про звільнення Ігора Тудора з посади головного тренера "зебр". Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Чи є ще шанс продовжити мій контракт з Ювентусом? Не знаю. У футболі ніколи не кажи ніколи, але я не знаю, що може статися.

У будь-якому випадку, зараз немає сенсу про це говорити, враховуючи ситуацію, в якій ми перебуваємо. Нам потрібно менше говорити і багато працювати. Я зосереджений виключно на сьогоденні, і моя єдина турбота – допомогти Ювентусу перемогти якомога більше разів.

Я розумію, що від "дев'ятого номера" Ювентуса чекають по голу за гру. Я хотів би забити сто голів за сезон. Ми повинні були перемогти, і ми перемогли, але нам не слід було поступатися в перерві. У другому таймі ми вийшли на поле з люттю і заслужили перемогу над Удінезе.

За півтора року ми тричі змінювали тренера, і в цьому винні всі. Нам потрібно поглянути на себе з боку. Я вдячний Тудору за те, що він зробив", – сказав Влахович.

Цього сезону Душан Влахович відіграв за Ювентус 12 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.