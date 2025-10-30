Італія

Головний тренер нерадзуррі підкреслив, що команда продемонструвала чудову реакцію та правильну ментальність після невдалого матчу з Наполі.

Наставник не приховував свого задоволення не лише результатом, але й, що важливіше, психологічною стійкістю та ігровою дисципліною своїх підопічних після перемоги Інтера над Фіорентиною (3:0). Попередній матч проти Наполі став серйозним випробуванням.

Тренер наголосив, що гравці змогли зробити правильні висновки з тієї невдачі та відповісти на полі. ​

"Ми діяли зріло та терпляче", — зазначив Ківу.

Він пояснив, що команда не кинулася в хаотичні атаки, а чітко дотримувалася плану на гру. Гравці, за його словами, проявили терпіння, контролювали темп гри і чекали на свої моменти, щоб завдати удару супернику.

Саме ця тактична витримка та ментальна зрілість стали ключем до успіху проти такого сильного опонента, як Фіорентина. ​

На завершення румунський фахівець резюмував, що ця перемога — не просто три очки, а важливий крок у розвитку команди, яка довела, що вміє реагувати на тиск та вчитися на своїх помилках — наводять слова Ківу La Gazzetta delo Sport.