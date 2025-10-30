Головний тренер нерадзуррі підкреслив, що команда продемонструвала чудову реакцію та правильну ментальність після невдалого матчу з Наполі.
Крістіан Ківу, Getty Images
30 жовтня 2025, 13:35
Наставник не приховував свого задоволення не лише результатом, але й, що важливіше, психологічною стійкістю та ігровою дисципліною своїх підопічних після перемоги Інтера над Фіорентиною (3:0). Попередній матч проти Наполі став серйозним випробуванням.
Тренер наголосив, що гравці змогли зробити правильні висновки з тієї невдачі та відповісти на полі.
"Ми діяли зріло та терпляче", — зазначив Ківу.
Він пояснив, що команда не кинулася в хаотичні атаки, а чітко дотримувалася плану на гру. Гравці, за його словами, проявили терпіння, контролювали темп гри і чекали на свої моменти, щоб завдати удару супернику.
Саме ця тактична витримка та ментальна зрілість стали ключем до успіху проти такого сильного опонента, як Фіорентина.
На завершення румунський фахівець резюмував, що ця перемога — не просто три очки, а важливий крок у розвитку команди, яка довела, що вміє реагувати на тиск та вчитися на своїх помилках — наводять слова Ківу La Gazzetta delo Sport.