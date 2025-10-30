Італія

Український форвард забив у матчі з Пармою та поділився секретом своєї концентрації на полі.

Український форвард Роми Артем Довбик поділився емоціями після перемоги над Пармою (2:1) у матчі 9-го туру Серії А, в якому він забив другий гол команди.

"Я дуже радий, що зробив щасливими вболівальників. Остання домашня гра в Лізі Європи проти Вікторії Пльзень була катастрофою, тому нам потрібно було виграти вдома. Період без голів був нелегким, але я ніколи не втрачав концентрації. Гасперіні та мої товариші по команді допомагають мені, я маю продовжувати тренуватися і добре виступати", – зазначив Довбик.

Щодо свого голу українець додав:



"Ми часто відпрацьовуємо такі прийоми на тренуваннях, але захисники в Італії завжди дуже сильні й компактні. Сьогодні ми добре впоралися і забили".

"Я намагаюся викладатися на полі на максимум. Впевненість і підтримка команди дуже важливі для нападника. Гол присвячую вболівальникам, вони були поруч у важкі моменти", – додав український форвард.

Для 28-річного Довбика це перший гол з 28 вересня, коли він забив Вероні (2:0). У поточному сезоні він зіграв 11 матчів у всіх турнірах, записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу.