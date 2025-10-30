Італія

Головний тренер Роми відзначив прогрес Довбика та його залученість у гру команди.

У середу, 29 жовтня, у матчі 9-го туру Серії А римська Рома здобула важливу перемогу над Пармою з рахунком 2:1. Переможний м’яч забив український форвард Артем Довбик.

Після гри головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні поділився думками про виступ українця та команду загалом.

"Мені здається, що Довбик фізично став сильнішим за останні тижні. Він вже мав декілька шансів проти Інтера та Фіорентини. Сьогоднішній гол був дуже красивим. Важливо не тільки забивати, а й активно включатися в гру команди. Ми працюємо над цим і даємо йому повну підтримку", — зазначив тренер.

На запитання, чому українець не вийшов у стартовому складі, Гасперіні пояснив так:

"Моя мета була зосередитися на техніці та швидкості. Бейлі ще не повністю відновився після матчу з Сассуоло, тому в першому таймі йому було важко бути активним і швидким. У другому таймі ми змінили склад, і Довбик вийшов на поле".

Наставник також похвалив загальну командну гру:

"Все добре склалося в другому таймі. Контролювали м’яч, багато атакували і створювали моменти. Це один із найкращих наших матчів сезону. Не тільки нападники, а й захисники відзначалися – особливо Маріо Ермосо та Мехмет Челік, який універсальний і може грати на різних позиціях".

Про командний дух і психологію:

"Моральний стан команди чудовий. Хлопці вміють викладатися на полі і не здаються у другій половині гри. Ми продовжуємо вдосконалюватися та шукати додаткові можливості в атаці".

Наступний матч римлян — виїзд до Мілана 2 листопада о 21:45 за київським часом.