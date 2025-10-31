Італія

Директор клубу пояснив ситуацію.

Директор Роми Фредерік Массара підтвердив, що клуб поки не розпочав переговори з Пауло Дібалою та Лоренцо Пеллегріні щодо подовження угод. Про це повідомляє Football Italia. Контракти обох гравців спливають наприкінці сезону.

"Ми знаємо про ситуацію, але зараз зосереджені на матчах. Гравці з контрактами, що закінчуються, демонструють великий професіоналізм і відданість клубу. Наразі ми не починали жодних обговорень з ними", — зазначив Массара.

31-річний Дібала забив 2 голи та віддав 1 асист у 8 матчах цього сезону. Він приєднався до Роми влітку 2022 року як вільний агент після Ювентуса. Пеллегріні, вихованець академії, зіграв 5 матчів, забивши 1 гол, який приніс перемогу над Лаціо. Він пропустив тренування та матчі з травня по серпень через травму.

Массара також повідомив, що через фінансові обмеження Рома, яка йде другою в чемпіонаті, не планує крупних трансферів у січні.

Раніше повідомлялося, що Рома спробує підписати нападника Манчестер Юнайтед узимку.