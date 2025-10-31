Італія

Керівництво "фіалок" незадоволене результатами команди.

Фіорентина найближчим часом може ухвалити рішення про звільнення головного тренера Стефано Піолі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "фіалок" незадоволене результатами команди під керівництвом 60-річного італійця і тому він має лише кілька матчів для виправлення ситуації.

Також зазначається, що італійський клуб уже розглядає кандидатури Тіаго Мотти, Паоло Ванолі, Даніеле Де Россі та Алессандро Нести.

Нагадаємо, Піолі очолив "фіалок" влітку цього року. Після дев'яти турів команда набрала лише чотири очки та посідає передостаннє, 19 місце у Серії А.