Італія

Завершився черговий матч 8-го туру чемпіонату Італії.

В рамках восьмого туру італійської Серії А Фіорентіна на Артеміо Франкі приймала Болонью.

На 25-й хвилині нападник Сантьяго Кастро вивів Болонью вперед. На початку другого тайму форвард гостей Ніколо Камбьягі подвоїв перевагу своєї команди.

На 73-й хвилині зустрічі Альберт Гудмундссон скоротив відставання в рахунку ударом з пенальті. За шість хвилин до завершення основного часу червону картку отримав захисник Болоньї Еміль Гольм. В компенсований арбітром час Мойзе Кін реалізував пенальті та приніс "ліліям" одне очко.

Після цього матчу, Фіорентіна продовжує бовтатися в зоні вильоту чемпіонату Італії. В активі підопічних Стефано Піолі всього чотири очки у восьми турах на старті сезону. Болонья набрала 14 очок і посідає п'яте місце у Серії А.