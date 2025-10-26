Завершився черговий матч 8-го туру чемпіонату Італії.
getty images
26 жовтня 2025, 21:31
В рамках восьмого туру італійської Серії А Фіорентіна на Артеміо Франкі приймала Болонью.
На 25-й хвилині нападник Сантьяго Кастро вивів Болонью вперед. На початку другого тайму форвард гостей Ніколо Камбьягі подвоїв перевагу своєї команди.
На 73-й хвилині зустрічі Альберт Гудмундссон скоротив відставання в рахунку ударом з пенальті. За шість хвилин до завершення основного часу червону картку отримав захисник Болоньї Еміль Гольм. В компенсований арбітром час Мойзе Кін реалізував пенальті та приніс "ліліям" одне очко.
Після цього матчу, Фіорентіна продовжує бовтатися в зоні вильоту чемпіонату Італії. В активі підопічних Стефано Піолі всього чотири очки у восьми турах на старті сезону. Болонья набрала 14 очок і посідає п'яте місце у Серії А.
Фіорентина — Болонья 2:2
Голи: Гудмундссон, 73 (пен), Кін, 90+3 (пен) - Кастро, 25, Камб'ягі, 52
Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі (Пікколі, 85) — Додо, Мандрагора (Джеко, 54), Ніколуссі-Кавілья (Сабірі, 65), Фаджолі (Ндур, 54), Госенс (Фортіні, 54) — Гудмундссон — Кін
Болонья: Скорупські — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні, Фаббіан, Камб'ягі (Роу, 65) — Кастро (Даллінга, 65)
Попередження: Госенс, Гудмундссон, Джеко — Фройлер, Гольм, Лукумі
Вилучення: Гольм, 83