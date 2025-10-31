Крістіан Пулішич та Адрієн Рабьо одужали, але пропустять матч проти Роми, оскільки россонері хочуть уникнути рецидив.
Крістіан Пулішич та Адрієн Рабьо, Getty Images
31 жовтня 2025, 16:59
За посиланням на La Gazzette delo Sport, медичний штаб клубу та головний тренер Массіміліано Аллегрі вирішили не ризикувати здоров'ям футболістів у найближчому матчі проти Роми.
Обидва гравці, хоч і готові, отримають додатковий тиждень відпочинку як запобіжний захід, щоб гарантувати повну готовність та уникнути рецидивів. Очікується, що Пулішич і Рабьо повернуться до складу вже у грі проти Парми наступного тижня.
Американець відновлювався після травми підколінного сухожилля, яку він отримав у товариському матчі збірної США проти Австралії минулого місяця. Француз, у свою чергу, заліковував розрив камбалоподібного м'яза лівої гомілки, отриманий у розташуванні своєї збірної.
Через ризик, пов'язаний з міжнародними матчами, Мілан провів переговори з національними федераціями. Клуб вже досяг домовленості зі збірною США про те, що Пулішича не будуть викликати на майбутні матчі. Наразі россонері ведуть аналогічні переговори з французькою федерацією щодо Рабьо, сподіваючись залишити обох гравців у Мілані під час міжнародної перерви.