Італія

Крістіан Пулішич та Адрієн Рабьо одужали, але пропустять матч проти Роми, оскільки россонері хочуть уникнути рецидив.

За посиланням на La Gazzette delo Sport, медичний штаб клубу та головний тренер Массіміліано Аллегрі вирішили не ризикувати здоров'ям футболістів у найближчому матчі проти Роми.

​Обидва гравці, хоч і готові, отримають додатковий тиждень відпочинку як запобіжний захід, щоб гарантувати повну готовність та уникнути рецидивів. Очікується, що Пулішич і Рабьо повернуться до складу вже у грі проти Парми наступного тижня. ​

Американець відновлювався після травми підколінного сухожилля, яку він отримав у товариському матчі збірної США проти Австралії минулого місяця. Француз, у свою чергу, заліковував розрив камбалоподібного м'яза лівої гомілки, отриманий у розташуванні своєї збірної.

Через ризик, пов'язаний з міжнародними матчами, Мілан провів переговори з національними федераціями. Клуб вже досяг домовленості зі збірною США про те, що Пулішича не будуть викликати на майбутні матчі. Наразі россонері ведуть аналогічні переговори з французькою федерацією щодо Рабьо, сподіваючись залишити обох гравців у Мілані під час міжнародної перерви.