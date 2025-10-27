Італія

Россонері звернулися до тренера збірної США з проханням залишити вінгера в клубі на час міжнародної паузи, щоб він встиг повністю відновитися до ключового дербі проти Інтера.

За повідомленням Calciomercato, Керівництво італійського клубу, звернулося до головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно з офіційним проханням не викликати вінгера на майбутні товариські матчі. ​

Причиною є поточне відновлення Пулішича після травми підколінна, яку він, за іронією долі, отримав саме в розташуванні збірної під час минулої міжнародної паузи. ​

Хоча повернення 27-річного американця на поле вже близьке, в Мілані хочуть уникнути будь-якого ризику.

Головний тренер россонері Массіміліано Аллегрі розглядає Пулішича як ключового гравця і вкрай хоче, щоб він залишився в розташуванні клубу, повністю відновився та був готовий до принципового дербі проти Інтера, яке відбудеться одразу після матчів збірних. ​

Повідомляється, що Мілан сподівається, що Почеттіно виключить гравця зі списку на товариські матчі проти Парагваю та Уругваю, або принаймні, дозволить йому пропустити другу гру.