Россонері звернулися до тренера збірної США з проханням залишити вінгера в клубі на час міжнародної паузи, щоб він встиг повністю відновитися до ключового дербі проти Інтера.
Крістіан Пулішич, Getty Images
27 жовтня 2025, 15:59
За повідомленням Calciomercato, Керівництво італійського клубу, звернулося до головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно з офіційним проханням не викликати вінгера на майбутні товариські матчі.
Причиною є поточне відновлення Пулішича після травми підколінна, яку він, за іронією долі, отримав саме в розташуванні збірної під час минулої міжнародної паузи.
Хоча повернення 27-річного американця на поле вже близьке, в Мілані хочуть уникнути будь-якого ризику.
Головний тренер россонері Массіміліано Аллегрі розглядає Пулішича як ключового гравця і вкрай хоче, щоб він залишився в розташуванні клубу, повністю відновився та був готовий до принципового дербі проти Інтера, яке відбудеться одразу після матчів збірних.
Повідомляється, що Мілан сподівається, що Почеттіно виключить гравця зі списку на товариські матчі проти Парагваю та Уругваю, або принаймні, дозволить йому пропустити другу гру.