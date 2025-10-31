Італія

У Неаполі вивісили образливий банер, згадавши обіцянку тренера ніколи не тренувати іншу команду в Італії.

Призначення Лучано Спаллетті новим головним тренером Ювентуса викликало хвилю обурення серед уболівальників Наполі, які звинуватили свого колишнього наставника у зраді.

Спаллетті, який привів Наполі до першого за 33 роки Скудетто в сезоні 2022-23, раніше називав той тріумф вершиною своєї кар'єри і навіть зробив татуювання з гербом клубу на руці. ​Реакція фанатів була миттєвою та жорсткою.

У четвер увечері в одному з найпопулярніших районів Неаполя, Понте делла Саніта, з'явився банер з написом: Ганьба для людей, ганебні долі. Угруповання вболівальників "Anima Azzurra" в Instagram назвало тренера фальшивим та зрадником.

​Причиною такої люті стали не лише емоції, а й старі заяви самого Спаллетті. Ще в березні, керуючи збірною Італії, він казав:

"Я ніколи не зміг би тренувати іншу команду в Італії". ​

На своїй першій прес-конференції у Ювентусі Лучано Спаллетті відповів на звинувачення. Він наполягає, що його зв'язок з Неаполем нерозривний. ​

"Сьогодні я здавав аналізи крові, і лікар зробив це на правій руці, тому що тут на лівій у мене є татуювання, і я не хотів, щоб там щось чіпали... Для мене нічого не зміниться. Я повернуся до Неаполя, це місто назавжди залишиться в моєму серці", — заявив тренер.

Водночас Спаллетті пояснив свою знамениту цитату про неможливість роботи в іншому італійському клубі. За його словами, ці слова були вирвані з контексту і стосувалися лише одного конкретного сезону — того, що слідував одразу після його відходу з Наполі. ​

"Я сказав президенту, що якби він мене звільнив, я б не підписав контракт з жодним іншим клубом...Я мусив поважати цей варіант протягом одного сезону, з поваги до клубу та міста. Але тепер, я вільний. Ті, хто використовує цю ситуацію, щоб атакувати мене, виключають її з контексту реальності" — підсумував наставник.