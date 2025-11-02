Італія

"Грифони" мають ще кілька кандидатів на вакантне місце.

Колишній головний тренер Торіно Паоло Ванолі незабаром може очолити Дженоа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "грифонів" вже розпочало переговори з 53-річним італійцем після звільнення Патріка Вієйри.

Останнім місцем роботи Ванолі був Торіно, який він залишив у червні цього року. Також він тренував Венецію, спартак та юнацькі збірні Італії.

У той же час журналіст Джанлука Ді Марціо додає, що Дженоа, окрім Ванолі, розглядає кандидатури Даніеле Де Россі та Луки Готті.

Після дев'яти турів Дженоа, в якій виступає українець Руслан Маліновський, набрала лише три очки та посідає останнє місце в італійській Серії А.