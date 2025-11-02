"Грифони" мають ще кілька кандидатів на вакантне місце.
Паоло Ванолі, Getty Images
02 листопада 2025, 11:20
Колишній головний тренер Торіно Паоло Ванолі незабаром може очолити Дженоа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "грифонів" вже розпочало переговори з 53-річним італійцем після звільнення Патріка Вієйри.
Останнім місцем роботи Ванолі був Торіно, який він залишив у червні цього року. Також він тренував Венецію, спартак та юнацькі збірні Італії.
У той же час журналіст Джанлука Ді Марціо додає, що Дженоа, окрім Ванолі, розглядає кандидатури Даніеле Де Россі та Луки Готті.
Після дев'яти турів Дженоа, в якій виступає українець Руслан Маліновський, набрала лише три очки та посідає останнє місце в італійській Серії А.