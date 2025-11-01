Італія

За гравця буде серйозна конкуренція.

Данський центральний півзахисник генуезького Дженоа Мортен Френдруп уже четвертий рік виступає в Італії на високому рівні, тож його трансфер на підвищення напрошується сам по собі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що існує ймовірність, що вже взимку 24-річний виконавець може отримати чимало пропозиції від інших клубів.

Серед них одразу три великих представника Серії A — туринський Ювентус, міланський Інтер та Рома.

Однак також зазначається, що Дженоа вже має пропозиції й від представників англійської Прем’єр-ліги щодо футболіста, контракт якого завершується в 2028 році.

У цьому сезоні на рахунку Френдрупа 11 матчів та один гол.