Італія

"Нерадзуррі" вкотре були близькі до втрати очок у чемпіонаті.

Міланський Інтер у матчі десятого туру італійської Серії А у гостях вирвав перемогу над Вероною з рахунком 2:1.

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок на 16 хвилині, коли результативним ударом відзначився Пйотр Зелінські. Однак наприкінці першого тайму Верона зрівняла цифри на табло зусиллями Жоване.

Перемогу "нерадзуррі" приніс забитий м'яч у виконанні Мартіна Фресе, який зрізав м'яч у власні ворота на четвертій компенсованій хвилині другого тайму.

Після десяти турів Інтер набрав 21 очко та посідає третє місце у Серії А, а у Верони п'ять балів та 18 позиція.

Верона — Інтер 1:2

Голи: Жоване, 40 - Зелінські, 16, Фресе (аг), 90+4.

Верона: Монтіпо — Белла-Кочап, Нельссон, Фресе — Бельгалі, Акпа-Акпро (Харруї, 88), Гальярдіні, Бернед (Ньясс, 73), Брадарич — Жоване (Сарр, 80), Орбан (Москера, 73).

Інтер: Зоммер — Аканджі, Біссек, Бастоні — Енріке (Думфріс, 55), Сучич (Фраттезі, 88), Чалханоглу, Зелінські (Барелла, 55), Аугусто (Дімарко, 65) — Бонні (Еспозіто, 55), Мартінес.

Попередження: Орбан — Біссек.