Інше

Раджі Наїнгголану висунуто звинувачення у відмиванні грошей, пов'язаному з наркоторгівлею.

Відомий бельгійський півзахисник Раджа Наїнгголан, колишня зірка Інтера та Роми, опинився в центрі кримінального скандалу. 36-річному футболісту загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

​Справа пов'язана з масштабним розслідуванням прокуратури Брюсселя щодо наркоторгівлі. Наїнгголан був заарештований ще в січні як підозрюваний член злочинної групи, що займалася контрабандою наркотиків з Південної Америки до Європи. Тоді він провів ніч у в'язниці, а його автомобіль конфіскували. ​

Незважаючи на серйозність звинувачень, нинішній клуб гравця, бельгійський Локерен, публічно підтримав свого футболіста.

"Це неприємна ситуація", — цитує заявиву голови клуба Ганса Ван Дуйсена HLN.

"Ми дотримуємося принципу, що Раджа є невинним, доки його провину не доведено судом".