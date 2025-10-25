На нас чекає центральний матч туру Серії А.
Крістіан Ківу, getty images
25 жовтня 2025, 09:50
Головний тренер міланського Інтера Крісітан Ківу висловився напередодні матчу восьмого туру італійської Серії А з Наполі. Цитує румунського фахівця офіційний сайт "нерадзуррі".
"Поточна форма Наполі не має великого значення. Вони як і раніше чемпіони Італії. Амбіції високі у обох команд, буде напружений матч.
Зараз тільки 8-й тур, так що поки рано говорити про шанси на чемпіонство. Це важливий матч, але глобально він нічого не вирішить.
Вважаю, що найкраще тренування для команди — відпочинок. Багато наших гравців були зайняті в збірних, у них були напружені тижні. Тому було правильно дати їм відпочити. Потрібно підходити до кожної зустрічі з однаковим настроєм, це ключ до стабільності. Поверхневий підхід часто призводить до негативних результатів", — заявив Ківу.
Матч між Наполі та Інтером відбудеться 25 жовтня, о 19:00 за київським часом.