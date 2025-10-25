Італія

На нас чекає центральний матч туру Серії А.

Головний тренер міланського Інтера Крісітан Ківу висловився напередодні матчу восьмого туру італійської Серії А з Наполі. Цитує румунського фахівця офіційний сайт "нерадзуррі".

"Поточна форма Наполі не має великого значення. Вони як і раніше чемпіони Італії. Амбіції високі у обох команд, буде напружений матч.

Зараз тільки 8-й тур, так що поки рано говорити про шанси на чемпіонство. Це важливий матч, але глобально він нічого не вирішить.

Вважаю, що найкраще тренування для команди — відпочинок. Багато наших гравців були зайняті в збірних, у них були напружені тижні. Тому було правильно дати їм відпочити. Потрібно підходити до кожної зустрічі з однаковим настроєм, це ключ до стабільності. Поверхневий підхід часто призводить до негативних результатів", — заявив Ківу.

Матч між Наполі та Інтером відбудеться 25 жовтня, о 19:00 за київським часом.