Італія

Італієць наголосив, що команда зобов’язана пробитися на мундіаль 2026 року та висловив віру у свого тренера.

Півзахисник збірної Італії Марко Верратті поділився думками про майбутню кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 року. Нагадаємо, що Італія пропустила два останні мундіалі поспіль.

"Утретє буде вже занадто. Є покоління, які не дійшли цього рівня. Мої діти ніколи не бачили Італію на чемпіонаті світу», — зазначив Верратті в інтерв’ю Footmercato.

Гравець згадав і про невдачі минулих відборів, коли Італія залишалася без путівки на головний турнір планети, попри сильні результати.

"Буде тяжко, адже навіть в інших випадках, коли ми вилітали, ми стикалися з неймовірними обставинами. Ми думали: як таке можливо, що ми вилетіли? Ми побили рекорд у 35 матчів поспіль без поразок, і ми тут, не на чемпіонаті світу", — сказав хавбек.

Попри минулі розчарування, Верратті вірить у нинішнього наставника команди та його здатність повернути Італію на вершину.

"Сьогодні у нас тренер, який дуже хоче перемагати. Він уміє передати це бажання гравцям. Тепер, я гадаю, майже неминуче, що ми знову пройдемо плей-офф. І у березні всім потрібно бути готовими до цих двох матчів. Сподіваюся, успіх буде на нашому боці", — підсумував футболіст.

Наразі у своїй відбірковій групі Італія посідає друге місце, поступаючись Норвегії три бали після шемти матчів.