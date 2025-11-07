Італія

Форвард Ювентуса та збірної Канади отримав відзнаку за високі показники в клубі та національній команді.

Центральний нападник Ювентуса та національної збірної Канади Джонатан Девід здобув нагороду найкращому футболісту КОНКАКАФ за підсумками сезону-2024/25.

Минулої кампанії Девід виступав за Лілль, а влітку 2025 року приєднався до туринського клубу як вільний агент. Нападник продемонстрував стабільну та результативну гру як на клубному рівні, так і в матчах за національну збірну.

За сезон він провів 53 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив 27 голів та здійснив 14 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Джонатан Девід не планує відхід із Ювентуса, попри чутки в пресі.