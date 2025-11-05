Ліга чемпіонів

Туринці відігралися після раннього гола і здобули важливе очко у боротьбі за плейоф.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус зіграв унічию зі Спортінгом — 1:1. Зустріч на Альянц Стедіум пройшла у високому темпі та з великою кількістю єдиноборств.

Гості з Лісабона відкрили рахунок уже на 12-й хвилині — Максіміліано Араухо результативно замкнув подачу Трінкау. Проте господарі швидко відповіли: на 34-й хвилині Душан Влахович відзначився точним ударом після передачі Хефрена Тюрама.

У другому таймі обидві команди створили кілька небезпечних моментів, але більше м’ячів уболівальники не побачили. Підсумковий рахунок — 1:1.

Після цього матчу Ювентус має у своєму активі три очки, тоді як Спортінг заробив сім пунктів.

Ювентус — Спортінг Лісабон 1:1

Голи: Влахович, 34 - Араухо, 12

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Копмейнерс — Камб'язо, Локателлі (Аджич, 83), Тюрам (Костич, 72), Маккенні — Консейсан (Жегрова, 72), Їлдиз (Девід, 87) — Влахович (Міретті, 83)

Спортінг Лісабон: Сілва — Ваяннідіс (Куарежма, 67), Діоманде, Інасіу, Араухо — Юльманн, Сімойнш (Моріта, 82) — Кенда (Катаму, 67), Трінкан, Гонсалвеш — Йоаннідіс (Суарес, 72)

Попередження: Тюрам, Камб'язо — Гонсалвеш, Араухо, Юльманн