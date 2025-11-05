Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти лісабонського Спортінга на власному полі (1:1).

Лучано Спаллетті повернувся до турніру із швидкого пропущеного м’яча його командою, проте наприкінці першого тайму "зебри" вирівняли становище на табло.

Після цього був важкий для обох команд другий тайм за певної переваги італійського клубу, однак по-справжньому гольових нагод обидві сторони створили надто мало, щоб на щось претендувати.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Спортінг Лісабон у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ювентус — Спортінг Лісабон 1:1

Голи: Влахович, 34 — Араухо, 12

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Копмейнерс — Камб'язо, Локателлі (Аджич, 83), Тюрам (Костич, 72), Маккенні — Консейсан (Жегрова, 72), Їлдиз (Девід, 87) — Влахович (Міретті, 83)

Спортінг Лісабон: Сілва — Ваяннідіс (Куарежма, 67), Діоманде, Інасіу, Араухо — Юльманн, Сімойнш (Моріта, 82) — Кенда (Катаму, 67), Трінкан, Гонсалвеш — Йоаннідіс (Суарес, 72)

Попередження: Тюрам, Камб'язо — Гонсалвеш, Араухо, Юльманн