Італія

Канадець зосереджений на клубі.

25-річний канадський нападник Джонатан Девід не планує відхід із Ювентуса, попри чутки в пресі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, гравець повністю зосереджений на виступах за туринський гранд, і ніяких контактів з іншими клубами не було.

Девід приєднався до "старої синьйори" влітку. У складі команди він взяв участь у 12 матчах усіх турнірів, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Його ринкова вартість, за Transfermarkt, становить 45 мільйонів євро.

