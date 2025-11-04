Канадець зосереджений на клубі.
Джонатан Девід, Getty Images
04 листопада 2025, 16:57
25-річний канадський нападник Джонатан Девід не планує відхід із Ювентуса, попри чутки в пресі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, гравець повністю зосереджений на виступах за туринський гранд, і ніяких контактів з іншими клубами не було.
Девід приєднався до "старої синьйори" влітку. У складі команди він взяв участь у 12 матчах усіх турнірів, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Його ринкова вартість, за Transfermarkt, становить 45 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Спаллетті розкрив рішення Влаховича щодо Ювентуса.