Італійський клуб розглядає можливість зимового трансферу півзахисника лісабонського Спортинга, на якого також претендує Манчестер Юнайтед.
Мортен Юльманн Getty Images
04 листопада 2025, 20:30
Туринський Ювентус відновив свій інтерес до данського півзахисника Спортинга Мортена Юльманна і, за повідомленнями, готує пропозицію на зимове трансферне вікно.
Як повідомляє Goal з посиланням на Calciomercato, Ювентус уважно стежив за 26-річним данцем ще влітку, але тоді Спортинг відхилив усі пропозиції, включно із запитом від Манчестер Юнайтед. Тепер стара синьйора має намір зробити ще одну спробу підписати гравця в січні, щоб зміцнити свою середню лінію.
Очікується, що Манчестер Юнайтед також повернеться з покращеною пропозицією, що віщує серйозну конкуренцію за футболіста. Контракт Юльманна з португальським клубом містить пункт про відступні в розмірі 60 мільйонів євро, що приваблює увагу багатьох топ-клубів Європи. Ювентус розглядає Юльманна як сильну альтернативу іншим своїм цілям, таким як Дуглас Луїс, і готовий зробити значні інвестиції в півзахист.