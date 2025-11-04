Італія

Італійський клуб розглядає можливість зимового трансферу півзахисника лісабонського Спортинга, на якого також претендує Манчестер Юнайтед.

Туринський Ювентус відновив свій інтерес до данського півзахисника Спортинга Мортена Юльманна і, за повідомленнями, готує пропозицію на зимове трансферне вікно.

​Як повідомляє Goal з посиланням на Calciomercato, Ювентус уважно стежив за 26-річним данцем ще влітку, але тоді Спортинг відхилив усі пропозиції, включно із запитом від Манчестер Юнайтед. ​Тепер стара синьйора має намір зробити ще одну спробу підписати гравця в січні, щоб зміцнити свою середню лінію.

Очікується, що Манчестер Юнайтед також повернеться з покращеною пропозицією, що віщує серйозну конкуренцію за футболіста. Контракт Юльманна з португальським клубом містить пункт про відступні в розмірі 60 мільйонів євро, що приваблює увагу багатьох топ-клубів Європи. Ювентус розглядає Юльманна як сильну альтернативу іншим своїм цілям, таким як Дуглас Луїс, і готовий зробити значні інвестиції в півзахист.