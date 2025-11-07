Італія

Італієць заявив, що сприймає нову посаду як честь і виклик.

Новопризначений головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі виступив перед журналістами після свого призначення на пост керманича команди. Колишній півзахисник Роми заявив, що сприймає нову роль із повагою і великим оптимізмом.

"Сама доля привела мене сюди. Іноді трапляються можливості, які не можна упускати. Дженоа — чудова команда. Для мене велика честь бути тут. Я не лукавлю. Я зворушений, а також натхненний і маю величезне бажання працювати. Вважаю, що до цієї ролі слід ставитися з честю і повагою", — сказав Де Россі.

Тренер підкреслив, що має намір адаптувати свої ідеї під наявних футболістів:

"Потрібно усвідомлювати, де ти знаходишся. Мені потрібно відчути дух команди, а у Дженоа його хоч відбавляй. Я адаптую свої ідеї до матеріалів, які в нас є. Я задоволений складом. Я поспішаю набирати очки", — сказав італієць.

Раніше повідомлялося, що Дженоа звільнило Вієйра.