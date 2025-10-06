Італія

Італійський фахівець налаштовується на серйозну боротьбу.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про новачків неаполітанської команди. Його слова наводить Football Italia.

"Ми йдемо абсолютно незвіданим шляхом. Як я вже говорив, цей сезон для нас буде найважчим, оскільки ми повинні грати в Лізі чемпіонів. У минулому сезоні ми не брали участі в єврокубкових турнірах.

Влітку у мене не було необхідного складу, щоб грати на кілька фронтів. У порівнянні з іншими командами, які вже добре зіграні, перевірені в справі і стабільно додають рік за роком, ми опинилися в абсолютно новій ситуації – з дуже обмеженим складом, що залишився з минулого сезону. Коли приходять дев'ять нових футболістів, це означає, що потрібні час і терпіння.

Крім того, багато хто з них, мабуть, ще не готові. Їм все ще потрібно звикнути до швидкостей і вписатися в певну динаміку", – сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що Наполі наблизився до продовження контракту з Замбо-Ангісса.