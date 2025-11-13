Італія

Колишній нападник виділив особливості іспанського, англійського та італійського чемпіонатів та поділився власними спостереженнями.

Колишній форвард Барселони, Манчестер Юнайтед та Мілана Златан Ібрагімович оцінив відмінності між топлігами Європи. У коментарі Hot Ones він розповів про стиль гри в Ла Лізі, Серії А та АПЛ.

"У Ла Лізі всі намагаються грати, будувати атаку від своїх воріт. Навіть якщо рівень команд не найвищий, вони все одно намагаються грати у футбол. В італійському футболі дуже багато тактики, все у ньому ретельно вивчено. Оборона там важливіша, ніж атака. Нападнику дуже важко, бо проти тебе команда, яка зосереджена на обороні. Але якщо в тебе все ж таки вдається досягти успіху — це неймовірне почуття", — зазначив шведський гравець.

Він також звернув увагу на швидкість гри в англійській Прем’єр-лізі.

"В АПЛ шалені швидкості — і в атаці, і в обороні. Тому, навіть якщо в тебе видатна техніка, але ти не вмієш справлятися з таким темпом гри, тобі буде важко, хоч би як ти був талановитим", — додав Ібрагімович.

