Італія

Легендарний швед і нинішній радник россонері висловив упевненість у потенціалі команди та заявив, що його головна мета — допомогти клубу повернути чемпіонські звання.

Старший радник Мілана Златан Ібрагімович поділився думками щодо нинішнього стану команди та її шансів на чемпіонство. Колишній форвард підкреслив, що вірить у проєкт і прагне зробити все можливе для повернення клубу на вершину Серії А.

"Чи вірю я у чемпіонство Мілана? Так, ми всі маємо в це вірити. Але це процес, командна робота", — сказав Ібрагімович.

На запитання журналіста про його власний статус у футбольному світі швед відповів у своєму фірмовому стилі:

"Вибачте, ми перестали вважати Ібру богом? Зачекайте. Ібра, як і раніше, бог. Якби я був на полі, у мене були б відповіді на всі запитання. Але на трибунах я переймаюся тим, що не можу допомогти команді. У мене вже немає особистих цілей. Все, що я роблю — заради Мілана. І щоб знову перемагати", — підкреслив Златан.

Раніше стало відомо, що Мілан націлився на Зіркзе.