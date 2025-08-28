Інше

Легендарний шведський нападник відзначений за видатні досягнення, майстерність і внесок у розвиток футболу.

Перед жеребкуванням загального етапу Ліги чемпіонів у Монако колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович отримав почесну нагороду від президента УЄФА за видатні досягнення, футбольну майстерність та зразкові особисті якості. Цю відзнаку вручають із 1998 року.

Минулого року володарем нагороди став легендарний воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон.

Протягом своєї кар’єри Ібрагімович захищав кольори низки топклубів Європи та США: Мальме, Аякса, Ювентуса, Інтера, Барселони, Мілана, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Лос-Анджелес Гелаксі.

У 2023 році він завершив ігрову кар’єру та нині працює радником у структурі Мілана.