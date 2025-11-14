Італія

Тренер хвалить генетику, професіоналізм і мотивацію хорватського півзахисника.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився секретами того, як Лука Модрич залишається на високому рівні у 40 років після переходу в Мілан. Літнього трансферу передував його багаторічний успіх у Реалі.

"Я дуже радий, що він продовжує виступати на найвищому рівні, і для мене це зовсім не дивно. Я знав, що він буде грати добре, бо у нього є мета – чемпіонат світу. Він грає раз на тиждень, а в минулому сезоні в моєму Реалі він був єдиним гравцем, який не пропустив жодного тренування".

На запитання, як Модрічу вдається підтримувати форму, Анчелотті відповів: "Генетика і серйозне ставлення до справи, все просто.

"Не треба жартів, він досі один із найкращих півзахисників світу. Я читав, що говорять про продовження контракту ще на рік – він може зробити це без проблем", — сказав італієць.

Нагадаємо, Модрич встановив рекорд Серії А.