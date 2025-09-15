Італія

Легенда.

В рамках третього туру італійської Серії А Мілан на Сан Сіро мінімально переміг Болонью (1:0) завдяки єдиному забитому м'ячу 40-річного хорвата Луки Модрича.

Таким чином Модрич став найстаршим в історії півзахисником, який забив гол у чемпіонаті Італії. Це йому вдалося зробити у віці 40 років і 5 днів.

Легендарний хорват побив рекорд колишнього півзахисника "россонері" Нільса Лідгольма, який в березні 1961 року забив в дербі Інтеру, коли йому було 38 років і 169 днів.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Мілан чотири матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.