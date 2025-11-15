Італія

Туринці активно шукають підсилення в оборону після серйозної травми Бремера.

Італійський клуб Ювентус активно розглядає варіанти підсилення центру оборони у зимове трансферне вікно. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринці вже вивчають ринок центральних захисників та планують підсилити цю позицію взимку.

Причиною такої активності Ювентуса став черговий серйозний удар по складу — травма основного оборонця Бремера. Як стало відомо у жовтні, у 28-річного бразильця діагностували розрив медіального меніска лівого коліна, через що він потребував проведення операції.

Контракт Бремера з клубом чинний до літа 2029 року, однак судячи з нового тривалого простою, Ювентус змушений терміново шукати заміну.

Раніше повідомлялося, що фулбек Жоау Маріу може вимагати трансфер, якщо не отримає більше ігрового часу — це ще один фактор, що впливає на необхідність підсилення оборонної лінії у таборі "старої синьйори".